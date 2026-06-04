Balade fleurie à Cap Nestès Nistos
Balade fleurie à Cap Nestès Nistos dimanche 26 juillet 2026.
Nistos
Balade fleurie
à Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Suivez Christine pour une balade fleurie en montagne et découvrir les belles couleurs d’altitude.
Rendez-vous à Nistos-Cap Nestès de 9h à 12h.
Tarif 25€ adulte et 20€/enfant jusqu’à 17 ans
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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à Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Follow Christine for a flower walk in the mountains and discover the beautiful colors of altitude.
Meet at Nistos-Cap Nestès from 9am to 12pm.
Price: 25€/adult and 20€/children up to 17 years old
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Balade fleurie Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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