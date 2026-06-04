Les petits trappeurs montagnards NISTOS Nistos
Les petits trappeurs montagnards NISTOS Nistos jeudi 30 juillet 2026.
Nistos
Les petits trappeurs montagnards
NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Balade en famille pour découvrir la vie des animaux de la montagne avec la reconnaissance des empreintes, l’observation des rapaces et la fabrication d’un bâton de berger.
À partir de 5 ans.
Tarif 20€/personne
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
A family outing to discover the lives of mountain animals, with footprint recognition, raptor observation and shepherd’s crook making.
Ages 5 and up.
Price:€20/person
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Les petits trappeurs montagnards Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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