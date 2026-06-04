Sortie encadrée au coucher du soleil NISTOS Nistos
Sortie encadrée au coucher du soleil NISTOS Nistos jeudi 23 juillet 2026.
Nistos
Sortie encadrée au coucher du soleil
NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Balade en famille encadrée par Christine, accompagnatrice en montagne, qui vous fera découvrir la splendeur du coucher du soleil et la tranquillité de la fin de journée.
Pique-nique non inclus.
À partir de 8 ans.
Tarif 35€/adulte et 25€/enfant ( de 17 ans)
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Family outing led by mountain guide Christine, who will show you the splendor of the sunset and the tranquility of the end of the day.
Picnic not included.
Ages 8 and up.
Price: 35/adult and 25/child (under 17)
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Sortie encadrée au coucher du soleil Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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