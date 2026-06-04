Observation des rapaces de montagne NISTOS Nistos
Observation des rapaces de montagne NISTOS Nistos vendredi 17 juillet 2026.
Nistos
Observation des rapaces de montagne
NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Balade en famille pour découvrir et observer les rapaces de montagne à Cap Nestès, avec Christine, accompagnatrice en montagne.
A partir de 5 ans
Tarif 25€ adulte et 20€/enfant ( de 17 ans)
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Family outing to discover and observe mountain birds of prey at Cap Nestès, with mountain guide Christine.
Ages 5 and up
Price: 25€/adult and 20€/child (under 17)
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Observation des rapaces de montagne Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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