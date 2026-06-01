Les petits trappeurs montagnards NISTOS Nistos

Nistos

Les petits trappeurs montagnards

NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-08-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Balade en famille pour découvrir la vie des animaux de la montagne avec la reconnaissance des empreintes, l’observation des rapaces et la fabrication d’un bâton de berger.

À partir de 5 ans.

Tarif 20€/personne

Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com

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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com

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English :

A family outing to discover the lives of mountain animals, with footprint recognition, raptor observation and shepherd’s crook making.

Ages 5 and up.

Price:€20/person

Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com

L’événement Les petits trappeurs montagnards Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65