Chants et Comédie: Belcantor par Omar Hassan LANNEMEZAN Lannemezan

Chants et Comédie: Belcantor par Omar Hassan

LANNEMEZAN 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11

2026-06-11

Omar Hasan, Baryton, ancien pilier droit d’Auch, Agen et Toulouse accompagné par Marco Poingt au piano.

Depuis sa jeunesse dans les faubourgs de TUCUMAN jusqu’à son apprentissage du chant, de la musique de la scène, des terrains et du sport de haut niveau, c’est ainsi que s’écrit la vie de ce drôle de personnage dont la poésie surprend en même temps qu’elle séduit. Intensément !

BELCANTOR dévoile en mots et en musique l’histoire de ce poète des pelouses et des planches, un poète drôle en tendre qui peut enchaîner une version romantico-lyrique du Petit Bonhomme en Mousse avec un air de Carmen prenant ainsi le public à contre-pied. BELCANTOR, c’est aussi une rencontre celle d’Omar avec Marco Poingt, pianiste compositeur qui forme le second mouvement de ce tourbillon musical et théâtral.

Démonstration de Tango argentin et d’autres surprises ! Buvette et restauration rapide à partir de 19h00.

Tarifs Carré d’or 25€, normal 20€, réduit 10€ (moins de 18 ans et minimas sociaux), gratuit moins de 12 ans

Renseignements et réservation service culturel 05 62 99 13 59 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr .

LANNEMEZAN 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 service.culture.lannemezan@gmail.com

English :

Omar Hasan, baritone, former right-hand man at Auch, Agen and Toulouse? accompanied by Marco Poingt on piano.

From his youth in the suburbs of TUCUMAN to his apprenticeship in singing, music, the stage, the field and top-level sport, this is the story of this strange character whose poetry surprises and seduces at the same time. Intensely so!

BELCANTOR reveals in words and music the story of this poet of lawns and boards, a funny and tender poet who can string together a romantic-lyrical version of « Le Petit Bonhomme en Mousse » with an aria from Carmen, taking the audience by surprise. BELCANTOR is also a meeting between Omar and pianist/composer Marco Poingt, who forms the second movement of this musical and theatrical whirlwind.

German :

Omar Hasan, Bariton, ehemaliger rechter Pfeiler von Auch, Agen und Toulouse ? begleitet von Marco Poingt am Klavier.

Von seiner Jugend in den Vororten von TUCUMAN bis zu seinem Gesangs-, Musik-, Bühnen-, Feld- und Spitzensportstudium schreibt sich das Leben dieses seltsamen Charakters, dessen Poesie überrascht und gleichzeitig verführt. Und zwar intensiv!

BELCANTOR enthüllt in Wort und Musik die Geschichte dieses Poeten des Rasens und der Bretter, eines lustigen und zärtlichen Poeten, der eine romantisch-lyrische Version des « Kleinen Mannes aus Schaumstoff » mit einer Arie aus Carmen verbinden kann und damit das Publikum auf die falsche Seite zieht. BELCANTOR ist auch eine Begegnung zwischen Omar und Marco Poingt, einem Pianisten und Komponisten, der den zweiten Satz dieses musikalischen und theatralischen Strudels bildet.

Italiano :

Omar Hasan, baritono, ex braccio destro di Auch, Agen e Tolosa, accompagnato da Marco Poingt al pianoforte.

Dalla giovinezza nei sobborghi di TUCUMAN all’apprendistato nel canto, nella musica, sul palcoscenico, sul campo e nello sport di alto livello, ecco la storia di questo strano personaggio la cui poesia sorprende e seduce allo stesso tempo. Intensamente!

BELCANTOR svela con parole e musica la storia di questo poeta dei prati e dei palcoscenici, un poeta divertente e tenero, capace di collegare una versione romantico-lirica di « Le Petit Bonhomme en Mousse » con un’aria della Carmen, cogliendo il pubblico di sorpresa. BELCANTOR è anche l’incontro di Omar con il pianista e compositore Marco Poingt, che costituisce il secondo movimento di questo turbine musicale e teatrale.

Espanol :

Omar Hasan, barítono, antiguo brazo derecho de Auch, Agen y Toulouse… acompañado al piano por Marco Poingt.

Desde su juventud en los suburbios de TUCUMAN hasta su aprendizaje en el canto, la música, la escena, el campo y el deporte de alto nivel, ésta es la historia de este extraño personaje cuya poesía sorprende y seduce al mismo tiempo. ¡Intensamente!

BELCANTOR revela con palabras y música la historia de este poeta del césped y de los escenarios, un poeta divertido y tierno capaz de enlazar una versión romántico-lírica de « Le Petit Bonhomme en Mousse » con un aria de Carmen, sorprendiendo al público. BELCANTOR es también el encuentro de Omar con el pianista y compositor Marco Poingt, que constituye el segundo movimiento de este torbellino musical y teatral.

