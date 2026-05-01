Rencontre Littéraire avec Barry Aboubacar A la médiathèque la Route des Savoirs Lannemezan

Lannemezan

Rencontre Littéraire avec Barry Aboubacar

A la médiathèque la Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Barry Aboubacar est né en Guinée, où il a grandi entre la tendresse, l’amour de sa grand-mère, les récits des anciens et les épreuves du destin.

Installé en France depuis 7 ans, après un long parcours d’exil, il écrit pour transmettre la mémoire de ceux qui l’ont façonné.

Les Murmures du Destin est son premier livre, un récit d’amour, de courage et d’espérance.

Tout public, entrée libre.

.

A la médiathèque la Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Barry Aboubacar was born in Guinea, where he grew up surrounded by the tenderness and love of his grandmother, the stories of his elders and the trials of fate.

Having settled in France 7 years ago, after a long journey into exile, he writes to pass on the memory of those who shaped him.

Les Murmures du Destin is his first book, a tale of love, courage and hope.

Open to all, free admission.

L’événement Rencontre Littéraire avec Barry Aboubacar Lannemezan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65