Randonnée Cyclotouriste LANNEMEZAN Lannemezan
Randonnée Cyclotouriste LANNEMEZAN Lannemezan samedi 16 mai 2026.
Lannemezan
Randonnée Cyclotouriste
LANNEMEZAN 46 rue Paul Bert Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’Union de Cyclotourisme du Plateau de Lannemezan organise une randonnée cyclotouriste.
2 parcours
– 61 Km avec 918 m. de dénivelé
– 76 Km avec 1421m. de dénivelé
Inscriptions à la salle du Renouveau, 46 rue Thiers à Lannemezan, le matin de la course.
Tarif 5€
Inscriptions et renseignements au 06 73 43 09 51 07 88 37 94 69 06 47 27 59 36
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LANNEMEZAN 46 rue Paul Bert Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 59 36
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English :
The Union de Cyclotourisme du Plateau de Lannemezan organizes a cycling tour.
2 routes:
– 61 Km with 918 m. ascent
– 76 Km with 1421m. of ascent
Registration at the Salle du Renouveau, 46 rue Thiers, Lannemezan, on race morning.
Price: 5?
Registration and information: 06 73 43 09 51 07 88 37 94 69 06 47 27 59 36
L’événement Randonnée Cyclotouriste Lannemezan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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