Randonnée Cyclotouriste LANNEMEZAN Lannemezan

Lannemezan

Randonnée Cyclotouriste

LANNEMEZAN 46 rue Paul Bert Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’Union de Cyclotourisme du Plateau de Lannemezan organise une randonnée cyclotouriste.

2 parcours

– 61 Km avec 918 m. de dénivelé

– 76 Km avec 1421m. de dénivelé

Inscriptions à la salle du Renouveau, 46 rue Thiers à Lannemezan, le matin de la course.

Tarif 5€

Inscriptions et renseignements au 06 73 43 09 51 07 88 37 94 69 06 47 27 59 36

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LANNEMEZAN 46 rue Paul Bert Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 59 36

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English :

The Union de Cyclotourisme du Plateau de Lannemezan organizes a cycling tour.

2 routes:

– 61 Km with 918 m. ascent

– 76 Km with 1421m. of ascent

Registration at the Salle du Renouveau, 46 rue Thiers, Lannemezan, on race morning.

Price: 5?

Registration and information: 06 73 43 09 51 07 88 37 94 69 06 47 27 59 36

L’événement Randonnée Cyclotouriste Lannemezan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65