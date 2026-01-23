Atelier macramé pour les enfants A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
A la médiathèque La Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-05-13 09:30:00
fin : 2026-05-13 11:30:00
2026-05-13
Atelier macramé pour enfants à la médiathèque de Lannemezan.
Gratuit, inscription obligatoire au 05 62 99 13 50 ou mediatheque@mairie-lannemezan.fr
mediatheque@mairie-lannemezan.fr
English :
Macramé workshop for children at Lannemezan media library.
Free, registration required on 05 62 99 13 50 or mediatheque@mairie-lannemezan.fr
