3e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de LANNEMEZAN (Hautes-Pyrénées) Salle des Fêtes Lannemezan 16 et 17 mai 4 euros à partir de 12 ans. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 16 et 17 mai 2026 pour le 3e salon minéraux fossiles et bijoux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) dans la Salle des Fêtes située rue Thiers.

**HEXAGONE MINERAL** vous donne rendez-vous les **16 et 17 mai 2026** pour le **3e salon minéraux fossiles et bijoux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées)**. Cet événement se déroulera dans la **Salle des Fêtes**, idéalement située au cœur de la ville, **rue Thiers**. Les **exposants professionnels ou amateurs** participant à ce nouvel événement présenteront au public leurs **dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et d’Occitanie**. Comme dans tous nos salons, **un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente** pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, **un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur** à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce rendez-vous incontournable au pied des Pyrénées devrait réunir de très nombreux passionnés de la région. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

**Ouverture au public :** de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

**Tarif visiteurs :** 4 € pour les plus de 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

**Stationnement :** parking gratuit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T18:00:00.000+02:00

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davidchauvaud@yahoo.fr

Salle des Fêtes 231 rue thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées



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