Théâtre Enquête policière interactive Au café théâtre Le Off Lannemezan

Au café théâtre Le Off 518 rue du Huit Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées
2026-01-23 20:30:00
2026-01-23
Enquête policière interactive au café théâtre Le Off.
La mythique émission radio Deux minutes pour la gloire débarque en live à Lannemezan… et vous êtes aux premières loges ! Mais à peine l'animateur vedette Jean-Pierre JEAN-PIERRE lance l'émission que l'impensable se produit un drame éclate en direct.
Au café théâtre Le Off 518 rue du Huit Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66
English :
Interactive police investigation at Le Off café théâtre.
The legendary radio show Deux minutes pour la gloire comes live to Lannemezan? and you've got a front-row seat! But no sooner does star host Jean-Pierre JEAN-PIERRE launch the show than the unthinkable happens: drama breaks out live on air.
