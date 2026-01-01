Théâtre Enquête policière interactive Au café théâtre Le Off Lannemezan

Théâtre Enquête policière interactive

Enquête policière interactive au café théâtre Le Off.

La mythique émission radio Deux minutes pour la gloire débarque en live à Lannemezan… et vous êtes aux premières loges ! Mais à peine l’animateur vedette Jean-Pierre JEAN-PIERRE lance l’émission que l’impensable se produit un drame éclate en direct.

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Interactive police investigation at Le Off café théâtre.

The legendary radio show Deux minutes pour la gloire comes live to Lannemezan? and you’ve got a front-row seat! But no sooner does star host Jean-Pierre JEAN-PIERRE launch the show than the unthinkable happens: drama breaks out live on air.

