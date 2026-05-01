Concert Shake’N Mat Au Francaro Lannemezan
Concert Shake’N Mat Au Francaro Lannemezan samedi 23 mai 2026.
Lannemezan
Concert Shake’N Mat
Au Francaro 276 Rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert avec le groupe Shake’N Mat, roupe de reprises des grands succès rock AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…
Réservation au 05 62 98 38 34.
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Au Francaro 276 Rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 38 34
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English :
Concert with the group Shake’N Mat, a cover band of rock hits: AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…
Reservations on 05 62 98 38 34.
L’événement Concert Shake’N Mat Lannemezan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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