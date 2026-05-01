Concert Shake’N Mat Au Francaro Lannemezan

Lannemezan

Concert Shake’N Mat

Au Francaro 276 Rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert avec le groupe Shake’N Mat, roupe de reprises des grands succès rock AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…

Réservation au 05 62 98 38 34.

.

Au Francaro 276 Rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 38 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert with the group Shake’N Mat, a cover band of rock hits: AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…

Reservations on 05 62 98 38 34.

L’événement Concert Shake’N Mat Lannemezan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65