Nuits de la Lecture Lectures et présentation d’ouvrages, A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la Lecture Lectures et présentation d’ouvrages
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-21 16:00:00
fin : 2026-01-21 18:00:00
2026-01-21
Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes
De 16H à 18H Lectures et présentation d’ouvrages Villes et Campagnes dans la littérature.
Gratuit entrée libre tout public.
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
English :
Reading Nights return for a 10th edition on the theme Towns and Countryside
4pm to 6pm: Readings and presentation of works on Towns and Countryside in literature.
Free admission for all.
