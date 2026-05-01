Nuit dans la libraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
Nuit dans la libraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan jeudi 7 mai 2026.
Lannemezan
Nuit dans la libraire
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
En partenariat avec l’association des Ami.e.s du Vent des Mots Nuit dans la librairie
Au programme des lectures à (s’)offrir, des déambulations dans la librairie, des jeux d’écriture, des débats autour des livres ou de la librairie, une ébauche de journal de lectrices et lecteurs, et tout ce que vous pouvez imaginer …
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A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
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English :
In partnership with Ami.e.s du Vent des Mots: Night in the bookshop
On the program: readings to (treat yourself to), strolls through the bookshop, writing games, debates about books or the bookshop, a draft readers’ diary, and anything else you can imagine…
L’événement Nuit dans la libraire Lannemezan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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