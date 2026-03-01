Séance dédicace Swami Pramod Chetan Udasin A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-18 10:00:00
Séance de dédicace à la librairie du Vent des Mots avec Swami Pramod Chetan Udasin, auteur de Révéler le maitre intérieur .
Dans son livre, l’auteur nous invite à une plongée profonde au cœur de la quête spirituelle, là où le silence devient enseignement et où l’intuition révèle la voie.
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
English :
Book signing at the Vent des Mots bookshop with Swami Pramod Chetan Udasin, author of Révéler le maitre intérieur .
In his book, the author invites us on a deep dive into the heart of the spiritual quest, where silence becomes teaching and intuition reveals the way.
