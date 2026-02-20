Séance dédicace Filippo Stoppele A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Séance de dédicace à la librairie du Vent des Mots avec Filippo Stoppele, auteur de Kira… J’ai capturé Mussolini . Une histoire de famille et de résistance. Un devoir de mémoire.
A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
English :
Book signing at the Vent des Mots bookshop with Filippo Stoppele, author of Kira? I captured Mussolini . A story of family and resistance. A duty to remember.
