Séance dédicace Filippo Stoppele A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan

Séance dédicace Filippo Stoppele

A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Séance de dédicace à la librairie du Vent des Mots avec Filippo Stoppele, auteur de Kira… J’ai capturé Mussolini . Une histoire de famille et de résistance. Un devoir de mémoire.

.

A la librairie Le Vent des Mots 87 rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book signing at the Vent des Mots bookshop with Filippo Stoppele, author of Kira? I captured Mussolini . A story of family and resistance. A duty to remember.

L’événement Séance dédicace Filippo Stoppele Lannemezan a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65