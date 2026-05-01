Rencontre avec Pierre Niedergang LANNEMEZAN Lannemezan
Rencontre avec Pierre Niedergang LANNEMEZAN Lannemezan jeudi 28 mai 2026.
Lannemezan
Rencontre avec Pierre Niedergang
LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
En partenariat avec l’association Fiertés 65.
Rencontre avec Pierre Niedergang autour de son ouvrage Nos Lueurs, l’hypothèse des Lumières queers. Une belle réflexion sur l’héritage de la philosophie des Lumières
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LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
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English :
In partnership with Fiertés 65.
Meeting with Pierre Niedergang to discuss his book Nos Lueurs, l’hypothèse des Lumières queers. A fine reflection on the legacy of Enlightenment philosophy
L’événement Rencontre avec Pierre Niedergang Lannemezan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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