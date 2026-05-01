Rencontre avec Pierre Niedergang LANNEMEZAN Lannemezan

Lannemezan

Rencontre avec Pierre Niedergang

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

En partenariat avec l’association Fiertés 65.

Rencontre avec Pierre Niedergang autour de son ouvrage Nos Lueurs, l’hypothèse des Lumières queers. Une belle réflexion sur l’héritage de la philosophie des Lumières

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LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

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English :

In partnership with Fiertés 65.

Meeting with Pierre Niedergang to discuss his book Nos Lueurs, l’hypothèse des Lumières queers. A fine reflection on the legacy of Enlightenment philosophy

L’événement Rencontre avec Pierre Niedergang Lannemezan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65