Concert Buddy Blues Duo Au Vestiaire Café Lannemezan
Concert Buddy Blues Duo Au Vestiaire Café Lannemezan vendredi 29 mai 2026.
Concert Buddy Blues Duo
Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Des rythmes rock and blues avec ce duo d’expérience pour réchauffer cette soirée d’hiver !
Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 94 41
English :
Rock and blues rhythms with this experienced duo to warm up this winter evening!
L’événement Concert Buddy Blues Duo Lannemezan a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65