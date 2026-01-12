Concert Buddy Blues Duo Au Vestiaire Café Lannemezan

Concert Buddy Blues Duo

Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées

Des rythmes rock and blues avec ce duo d’expérience pour réchauffer cette soirée d’hiver !

Rock and blues rhythms with this experienced duo to warm up this winter evening!

