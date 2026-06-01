Atelier auto-massage SARLABOUS Sarlabous
Atelier auto-massage SARLABOUS Sarlabous vendredi 12 juin 2026.
Sarlabous
Atelier auto-massage
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-12 11:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Information et inscription auprès de Paula 06 22 63 81 36
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 63 81 36
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English :
Information and registration with Paula: 06 22 63 81 36
L’événement Atelier auto-massage Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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