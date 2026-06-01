Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier auto-massage SARLABOUS Sarlabous

Atelier auto-massage SARLABOUS Sarlabous vendredi 12 juin 2026.

Lieu : SARLABOUS

Adresse : Au Moulin des Baronnies

Ville : 65130 Sarlabous

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Sarlabous

Atelier auto-massage

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-12 11:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Information et inscription auprès de Paula 06 22 63 81 36
  .

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 63 81 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Information and registration with Paula: 06 22 63 81 36

L’événement Atelier auto-massage Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à Sarlabous (Hautes-Pyrénées)