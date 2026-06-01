Atelier auto-massage SARLABOUS Sarlabous

Sarlabous

Atelier auto-massage

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-12 11:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Information et inscription auprès de Paula 06 22 63 81 36

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 63 81 36

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English :

Information and registration with Paula: 06 22 63 81 36

L’événement Atelier auto-massage Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65