Atelier création d’herbier SARLABOUS Sarlabous
Atelier création d’herbier SARLABOUS Sarlabous samedi 20 juin 2026.
Sarlabous
Atelier création d’herbier
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Information et inscription auprès de Saskia 06 14 52 92 08
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 52 92 08
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English :
Information and registration with Saskia: 06 14 52 92 08
L’événement Atelier création d’herbier Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65