Atelier création d’herbier Moulin des Baronnies Sarlabous
Atelier création d’herbier Moulin des Baronnies Sarlabous mercredi 22 avril 2026.
Atelier création d’herbier
Moulin des Baronnies Au moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier création d’herbier initiation au pressage.
Information et inscription auprès de Saskia 06 14 52 92 08
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Moulin des Baronnies Au moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 52 92 08
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English :
Herbarium workshop: introduction to pressing.
Information and registration with Saskia: 06 14 52 92 08
L’événement Atelier création d’herbier Sarlabous a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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