Atelier création d’herbier Moulin des Baronnies Sarlabous

Atelier création d’herbier

Moulin des Baronnies Au moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier création d’herbier initiation au pressage.

Information et inscription auprès de Saskia 06 14 52 92 08

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Moulin des Baronnies Au moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 52 92 08

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English :

Herbarium workshop: introduction to pressing.

Information and registration with Saskia: 06 14 52 92 08

L’événement Atelier création d’herbier Sarlabous a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65