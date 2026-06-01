Atelier vannerie SARLABOUS Sarlabous
Atelier vannerie SARLABOUS Sarlabous samedi 13 juin 2026.
Sarlabous
Atelier vannerie
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Fabrication de paniers sur arceaux
Information et inscription auprès de Sandy 06 21 06 23 42
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 23 42
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English :
Basket-making on hoops
Information and registration with Sandy: 06 21 06 23 42
L’événement Atelier vannerie Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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