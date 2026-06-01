Atelier vannerie SARLABOUS Sarlabous

Sarlabous

Atelier vannerie

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Fabrication de paniers sur arceaux

Information et inscription auprès de Sandy 06 21 06 23 42

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 23 42

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English :

Basket-making on hoops

Information and registration with Sandy: 06 21 06 23 42

L’événement Atelier vannerie Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65