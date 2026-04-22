Guinguette sur un air de Cantère SARLABOUS Sarlabous vendredi 10 juillet 2026.

Sarlabous

Guinguette sur un air de Cantère

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Animations, producteurs, restauration et buvette

Atelier vannerie Fabrication de sacoche

Information et inscription auprès de Sandy 06.21.06.23.42

Atelier bien-être auto-massage

Information et inscription auprès de Paula 06.22.63.81.36

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

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English :

Entertainment, producers, food and refreshments

Basket-making workshop: Bag-making

Information and registration with Sandy: 06.21.06.23.42

Wellness self-massage workshop

Information and registration with Paula: 06.22.63.81.36

L’événement Guinguette sur un air de Cantère Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65