Guinguette sur un air de Cantère SARLABOUS Sarlabous
Guinguette sur un air de Cantère SARLABOUS Sarlabous vendredi 10 juillet 2026.
Sarlabous
Guinguette sur un air de Cantère
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Animations, producteurs, restauration et buvette
Atelier vannerie Fabrication de sacoche
Information et inscription auprès de Sandy 06.21.06.23.42
Atelier bien-être auto-massage
Information et inscription auprès de Paula 06.22.63.81.36
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
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English :
Entertainment, producers, food and refreshments
Basket-making workshop: Bag-making
Information and registration with Sandy: 06.21.06.23.42
Wellness self-massage workshop
Information and registration with Paula: 06.22.63.81.36
L’événement Guinguette sur un air de Cantère Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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