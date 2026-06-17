Atelier Yoga et danse sur chaise SARLABOUS Sarlabous
Atelier Yoga et danse sur chaise SARLABOUS Sarlabous vendredi 17 juillet 2026.
Sarlabous
Atelier Yoga et danse sur chaise
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Atelier yoga et danse sur chaise (participation)
Information et inscription auprès de Sandy: 06 21 06 23 42
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 23 42
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English :
Yoga and Chair Dance Workshop (fee required)
For information and registration, contact Sandy: 06 21 06 23 42
L’événement Atelier Yoga et danse sur chaise Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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