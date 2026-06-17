Atelier Yoga et danse sur chaise SARLABOUS Sarlabous vendredi 17 juillet 2026.

Sarlabous

Atelier Yoga et danse sur chaise

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Atelier yoga et danse sur chaise (participation)

Information et inscription auprès de Sandy: 06 21 06 23 42

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 23 42

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English :

Yoga and Chair Dance Workshop (fee required)

For information and registration, contact Sandy: 06 21 06 23 42

L’événement Atelier Yoga et danse sur chaise Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65