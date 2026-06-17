La guinguette du Moulin SARLABOUS Sarlabous

Sarlabous

La guinguette du Moulin

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Jeudis détente au Moulin des Baronnies, avec foodtruck Pizza No Mad

Musique, pétanque et volley possibilité de buvette sur place.

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

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English :

Relaxing Thursdays at the Moulin des Baronnies, featuring the Pizza No Mad food truck

Music, pétanque, and volleyball; refreshments available on site.

L’événement La guinguette du Moulin Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65