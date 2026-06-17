Découverte du Yoga hormonal et matriarcal SARLABOUS Sarlabous
Découverte du Yoga hormonal et matriarcal SARLABOUS Sarlabous jeudi 30 juillet 2026.
Sarlabous
Découverte du Yoga hormonal et matriarcal
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 10:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Atelier découverte du Yoga hormonal et matriarcal (participation)
Information et inscription auprès de Charline 06 34 63 43 32
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 63 43 32
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English :
Introductory Workshop on Hormonal and Matriarchal Yoga (participation)
For information and registration, contact Charline: 06 34 63 43 32
L’événement Découverte du Yoga hormonal et matriarcal Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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