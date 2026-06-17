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Découverte du Yoga hormonal et matriarcal SARLABOUS Sarlabous

Découverte du Yoga hormonal et matriarcal SARLABOUS Sarlabous jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : SARLABOUS

Adresse : Au Moulin des Baronnies

Ville : 65130 Sarlabous

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Sarlabous

Découverte du Yoga hormonal et matriarcal

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 10:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Atelier découverte du Yoga hormonal et matriarcal (participation)
Information et inscription auprès de Charline 06 34 63 43 32
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 63 43 32 

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English :

Introductory Workshop on Hormonal and Matriarchal Yoga (participation)
For information and registration, contact Charline: 06 34 63 43 32

L’événement Découverte du Yoga hormonal et matriarcal Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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