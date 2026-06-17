La guinguette du Moulin SARLABOUS Sarlabous
La guinguette du Moulin SARLABOUS Sarlabous jeudi 23 juillet 2026.
Sarlabous
La guinguette du Moulin
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Jeudis détente au Moulin des Baronnies, avec foodtruck Pizza No Mad
Musique, pétanque et volley possibilité de buvette sur place.
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
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English :
Relaxing Thursdays at the Moulin des Baronnies, featuring the Pizza No Mad food truck
Music, pétanque, and volleyball; refreshments available on site.
L’événement La guinguette du Moulin Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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