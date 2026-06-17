Découverte du Yoga hormonal et matriarcal SARLABOUS Sarlabous
Découverte du Yoga hormonal et matriarcal SARLABOUS Sarlabous mardi 7 juillet 2026.
Sarlabous
Découverte du Yoga hormonal et matriarcal
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Atelier découverte du Yoga hormonal et matriarcal (participation)
Information et inscription auprès de Charline 06 34 63 43 32
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 63 43 32
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English :
Introductory Workshop on Hormonal and Matriarchal Yoga (participation)
For information and registration, contact Charline: 06 34 63 43 32
L’événement Découverte du Yoga hormonal et matriarcal Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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