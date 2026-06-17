Découverte du Yoga hormonal et matriarcal SARLABOUS Sarlabous mardi 7 juillet 2026.

Sarlabous

Découverte du Yoga hormonal et matriarcal

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 10:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Atelier découverte du Yoga hormonal et matriarcal (participation)

Information et inscription auprès de Charline 06 34 63 43 32

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 63 43 32

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English :

Introductory Workshop on Hormonal and Matriarchal Yoga (participation)

For information and registration, contact Charline: 06 34 63 43 32

L’événement Découverte du Yoga hormonal et matriarcal Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65