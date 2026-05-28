Festival Tarbes en Philo Les 10 ans ! TARBES Tarbes
Festival Tarbes en Philo Les 10 ans ! TARBES Tarbes vendredi 12 juin 2026.
Tarbes
Festival Tarbes en Philo Les 10 ans !
TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Bienvenue à cette édition anniversaire des 10 ans de TARBES EN PHILO par Reliance en Bigorre !
AU PROGRAMME > Thème 2026 Nos fidélités
VENDREDI 12 JUIN de 17h à 20h
> Accueil, conférences avec invités des années précédentes
SAMEDI 13 JUIN de 10h à 18h
> Accueil, conférences avec invités des années précédentes en présentiel ou en vidéo.
> Une rencontre avec un artiste peintre (présentation de “ses fidélités” à travers son travail )
Le Conservatoire Henri Duparc sera présent tout au long des 2 jours (musique et danse)
Pour découvrir le programme complet Voir site internet (bloc Coordonnées)
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TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Welcome to the 10th anniversary edition of TARBES EN PHILO by Reliance en Bigorre!
PROGRAM > Theme 2026: Our loyalties
FRIDAY JUNE 12 from 5pm to 8pm
> Welcome, conferences with guests from previous years
SATURDAY JUNE 13 from 10am to 6pm
> Welcome, conferences with guests from previous years, in person or on video.
> A meeting with a painter (presentation of ?his loyalties? through his work)
The Conservatoire Henri Duparc will be present throughout the 2 days (music and dance)
To find out more about the full program: See website (Contact details block)
L’événement Festival Tarbes en Philo Les 10 ans ! Tarbes a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65
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