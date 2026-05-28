Festival Tarbes en Philo Les 10 ans ! TARBES Tarbes

Tarbes

Festival Tarbes en Philo Les 10 ans !

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Bienvenue à cette édition anniversaire des 10 ans de TARBES EN PHILO par Reliance en Bigorre !

AU PROGRAMME > Thème 2026 Nos fidélités

VENDREDI 12 JUIN de 17h à 20h

> Accueil, conférences avec invités des années précédentes

SAMEDI 13 JUIN de 10h à 18h

> Accueil, conférences avec invités des années précédentes en présentiel ou en vidéo.

> Une rencontre avec un artiste peintre (présentation de “ses fidélités” à travers son travail )

Le Conservatoire Henri Duparc sera présent tout au long des 2 jours (musique et danse)

Pour découvrir le programme complet Voir site internet (bloc Coordonnées)

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TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Welcome to the 10th anniversary edition of TARBES EN PHILO by Reliance en Bigorre!

PROGRAM > Theme 2026: Our loyalties

FRIDAY JUNE 12 from 5pm to 8pm

> Welcome, conferences with guests from previous years

SATURDAY JUNE 13 from 10am to 6pm

> Welcome, conferences with guests from previous years, in person or on video.

> A meeting with a painter (presentation of ?his loyalties? through his work)

The Conservatoire Henri Duparc will be present throughout the 2 days (music and dance)

To find out more about the full program: See website (Contact details block)

L’événement Festival Tarbes en Philo Les 10 ans ! Tarbes a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65