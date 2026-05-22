Mai du Livre 2026 Imagine ! TARBES Tarbes

Tarbes

Mai du Livre 2026 Imagine !

TARBES Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Imagine !

Et si tout n’était qu’IMAGINAIRE ? Et si nous n’étions qu’IMAGINATION ?

Pour sa 47ème édition, le Mai du Livre vous invite à explorer le champ infini des possibles…

Martine FAGES, Présidente de la Ligue de l’enseignement 65

Venez découvrir UN PROGRAMME PASSIONNANT accompagné d’invité.es de qualité Jean-Pierre Siméon, Sylvie Vauclair, Christian Grenier, Charlotte Des Ligneris, Célina Guiné.

> Programme complet en téléchargement Voir document (bloc Coordonnées)

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TARBES Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 50 54

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English :

Imagine!

What if everything was just IMAGINATION? What if we were all just IMAGINATION?

For its 47th edition, the Mai du Livre invites you to explore the infinite field of possibilities…

Martine FAGES, President, Ligue de l’enseignement 65

Come and discover a PASSIONFUL PROGRAM accompanied by quality guests: Jean-Pierre Siméon, Sylvie Vauclair, Christian Grenier, Charlotte Des Ligneris, Célina Guiné.

> Download the full program: See document (Contact block)

L’événement Mai du Livre 2026 Imagine ! Tarbes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Tarbes|CDT65