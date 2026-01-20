Lecture théâtralisée Envie d’un monde meilleur TARBES Tarbes
TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-19 18:30:00
Lecture théâtralisée par les Livreurs de Mots
Avec Rosemonde Cathala, Corinne Marsollier-Abbate et Marc Lallement
Poésies et textes militants, sans ostentation … quand les rêves sont à deux doigts de la réalité…
English :
Staged reading by Les Livreurs de Mots
With Rosemonde Cathala, Corinne Marsollier-Abbate and Marc Lallement
Poetry and militant texts, without ostentation? when dreams are just a step away from reality?
