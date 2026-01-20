Lecture théâtralisée Envie d’un monde meilleur TARBES Tarbes

Lecture théâtralisée Envie d’un monde meilleur

TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Lecture théâtralisée par les Livreurs de Mots

Avec Rosemonde Cathala, Corinne Marsollier-Abbate et Marc Lallement

Poésies et textes militants, sans ostentation … quand les rêves sont à deux doigts de la réalité…

+33 5 69 93 12 38 illustre.corsaire3@yahoo.com

English :

Staged reading by Les Livreurs de Mots

With Rosemonde Cathala, Corinne Marsollier-Abbate and Marc Lallement

Poetry and militant texts, without ostentation? when dreams are just a step away from reality?

