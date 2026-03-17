Apéro-surprise Vas-y Poupou ! TARBES Tarbes

Apéro-surprise Vas-y Poupou !

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Par Corinne Marsollier

Vas-y Poupou ! c’est ainsi que mon grand-père maternel me héla un matin de mai 1974 lorsque pour la première fois je partis seule ‘ à la ville avec mon petit vélo orange.

Raymond Poulidor le vrai , lui, c’est avec un vélo Mercier de couleur grenat qu’il est entré dans la légende. Le second du Tour de France disait J’ai porté un maillot jaune invisible tricoté par tous les français et celui-là est éternel .

Anecdotes et histoires du Tour de France dans les années 1966, 1967, 1968 et un peu après.

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TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

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English :

By Corinne Marsollier

Go Poupou! was how my maternal grandfather greeted me one morning in May 1974, when I set off alone for the first time into town on my little orange bicycle.

As for Raymond Poulidor, the real thing , it was with a garnet-colored Mercier bike that he became a legend. The Tour de France runner-up used to say: I wore an invisible yellow jersey knitted by all the French, and that one is eternal .

Anecdotes and stories from the Tour de France in 1966, 1967, 1968 and beyond.

L’événement Apéro-surprise Vas-y Poupou ! Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65