Braderie Sports Loisirs d’été TARBES Tarbes

Tarbes

Braderie Sports Loisirs d’été

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Venez faire de bonnes affaires pour vos loisirs d’été !

Ce sera l’occasion de refaire le stock de matériel, textile et accessoires pour profiter de la nature et du plein air pendant tout l’été !

Le vendredi 15 mai auront lieu les ventes privées avec des prix totalement bradés.

HORAIRES D’OUVERTURE

Vendredi 18h > 21h

Samedi 10h > 20h

Dimanche 10h > 19h

Pas besoin d’invitation, ou de réservation l’événement est accessible à tout le monde.

Restauration sur place

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and do great business for your summer leisure activities!

This is your chance to stock up on equipment, textiles and accessories to enjoy nature and the great outdoors all summer long!

On Friday, May 15, we’ll be holding our private sales, with totally reduced prices.

OPENING HOURS

Friday: 6pm > 9pm

Saturday: 10am > 8pm

Sunday: 10am > 7pm

No need for invitation or reservation: the event is open to everyone.

Catering on site

L’événement Braderie Sports Loisirs d’été Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65