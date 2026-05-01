Braderie Sports Loisirs d’été TARBES Tarbes
Braderie Sports Loisirs d’été TARBES Tarbes vendredi 15 mai 2026.
Tarbes
Braderie Sports Loisirs d’été
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
Venez faire de bonnes affaires pour vos loisirs d’été !
Ce sera l’occasion de refaire le stock de matériel, textile et accessoires pour profiter de la nature et du plein air pendant tout l’été !
Le vendredi 15 mai auront lieu les ventes privées avec des prix totalement bradés.
HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi 18h > 21h
Samedi 10h > 20h
Dimanche 10h > 19h
Pas besoin d’invitation, ou de réservation l’événement est accessible à tout le monde.
Restauration sur place
.
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Come and do great business for your summer leisure activities!
This is your chance to stock up on equipment, textiles and accessories to enjoy nature and the great outdoors all summer long!
On Friday, May 15, we’ll be holding our private sales, with totally reduced prices.
OPENING HOURS
Friday: 6pm > 9pm
Saturday: 10am > 8pm
Sunday: 10am > 7pm
No need for invitation or reservation: the event is open to everyone.
Catering on site
L’événement Braderie Sports Loisirs d’été Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65
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