Gala de danse Energym TARBES Tarbes
Gala de danse Energym TARBES Tarbes samedi 30 mai 2026.
Tarbes
Gala de danse Energym
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Energym est un studio de fitness, de Pilates et de danse situé à Tarbes.
Il propose des cours collectifs pour personnes de tout âge, adultes et enfants.
Vous avez décidé de vous mettre ou remettre en forme, dans un espace convivial entièrement dédié à votre forme et votre bien-être, vous avez frappé à la bonne porte ! Gym, sport, fitness, piloxing, Pilates, Zumba, danse… vous n’avez plus qu’à choisir.
Retrouvez-nous pour notre gala de fin d’année !
Vente des places au club
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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 21 08 50
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English :
Energym is a fitness, Pilates and dance studio located in Tarbes.
It offers group classes for adults and children of all ages.
If you’ve decided to get fit or get back into shape, in a friendly space entirely dedicated to your fitness and well-being, you’ve come to the right place! Gym, sport, fitness, piloxing, Pilates, Zumba, dance… the choice is yours.
Join us for our end-of-year gala!
Tickets on sale at the club
L’événement Gala de danse Energym Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65
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