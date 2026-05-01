Gala de danse Energym TARBES Tarbes

Tarbes

Gala de danse Energym

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Energym est un studio de fitness, de Pilates et de danse situé à Tarbes.

Il propose des cours collectifs pour personnes de tout âge, adultes et enfants.

Vous avez décidé de vous mettre ou remettre en forme, dans un espace convivial entièrement dédié à votre forme et votre bien-être, vous avez frappé à la bonne porte ! Gym, sport, fitness, piloxing, Pilates, Zumba, danse… vous n’avez plus qu’à choisir.

Retrouvez-nous pour notre gala de fin d’année !

Vente des places au club

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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 21 08 50

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English :

Energym is a fitness, Pilates and dance studio located in Tarbes.

It offers group classes for adults and children of all ages.

If you’ve decided to get fit or get back into shape, in a friendly space entirely dedicated to your fitness and well-being, you’ve come to the right place! Gym, sport, fitness, piloxing, Pilates, Zumba, dance… the choice is yours.

Join us for our end-of-year gala!

Tickets on sale at the club

L’événement Gala de danse Energym Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65