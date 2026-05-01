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Match Régional 3 TARBES PF2 Elpy TARBES Tarbes

Match Régional 3 TARBES PF2 Elpy TARBES Tarbes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : TARBES

Adresse : 1 Chemin de Bastillac

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Tarbes

Match Régional 3 TARBES PF2 Elpy

TARBES 1 Chemin de Bastillac Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

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TARBES 1 Chemin de Bastillac Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 39 49  tpf.trelut@orange.fr

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English :

L’événement Match Régional 3 TARBES PF2 Elpy Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65

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