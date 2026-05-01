Exposition Soirée thématique Être une femme TARBES Tarbes

Tarbes

Exposition Soirée thématique Être une femme

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Dans le prolongement de l’exposition Vies d’archives, archives de vies, les soirées thématiques permettent d’approfondir des thèmes abordés parcours de vie, rapports à la société, à l’environnement, aux territoires ou encore à la mémoire collective.

Chaque rencontre met en lumière une thématique spécifique, en croisant sources d’archives, regards contemporains et enjeux actuels, afin de montrer comment les archives, au-delà de leur valeur patrimoniale, sont des outils vivants de compréhension du monde d’hier et d’aujourd’hui.

Ces rencontres proposeront, à partir des documents et des récits présentés dans l’exposition, un espace de dialogue entre chercheurs, archivistes, spécialistes et acteurs de terrain mais également amateurs et grand public.

Cette soirée mettra à l’honneur les femmes à travers plusieurs récits les espoirs et désillusions d’une jeune institutrice nommée à l’école d’Azet, la découverte d’une mallette de beauté dans l’appartement d’un notaire, ainsi que la correspondance de Suzanne Mieille adressée à sa sœur, évoquant les manifestations tarbaises de 1949.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles réservation vivement conseillée.

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TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

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English :

Following on from the Vies d?archives, archives de vies exhibition, the themed evenings provide an opportunity to delve deeper into the themes addressed: life courses, relationships with society, the environment, territories and collective memory.

Each event highlights a specific theme, combining archival sources, contemporary perspectives and current issues, to show how archives, beyond their heritage value, are living tools for understanding the world of yesterday and today.

Based on the documents and stories presented in the exhibition, these meetings will provide a forum for dialogue between researchers, archivists, specialists and practitioners in the field, as well as amateurs and the general public.

The evening will focus on women through several stories: the hopes and disappointments of a young teacher appointed to the Azet school, the discovery of a beauty case in a notary?s apartment, and Suzanne Mieille?s correspondence with her sister, recalling the Tarbais demonstrations of 1949.

Free admission subject to availability booking strongly recommended.

L’événement Exposition Soirée thématique Être une femme Tarbes a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Tarbes|CDT65