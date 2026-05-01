Spectacle L’heure des assassins TARBES Tarbes

Tarbes

Spectacle L’heure des assassins

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Spectacle présenté dans le cadre de la programmation de Tarbes en Scènes.

La réussite est une chose étrange. Voyez-vous, ce soir, je signe mon retour triomphant en Angleterre. Tout le gratin de Londres sera là, pourtant il y aura bien un grand absent.

Moi, Philip Somerset. Vous ne me verrez pas car ce soir, je vais mourir. Oh détrompez-vous, cela ne me fait pas plaisir !

C’était une si belle soirée, j’étais entouré d’amis chers Katherin ma sœur bien aimée, Hartford mon bras droit, Bram Stoker le directeur du théâtre, Georges Bernard Shaw le dramaturge, Miss Lime mon assistante, Arthur Conan Doyle le célèbre romancier.

Pourtant mon assassin est forcément parmi eux. Alors Qui ? Et si c’était simplement mon heure ?

Après le succès du Cercle de Whitechapel et Les voyageurs du crime, Julien Lefebvre récidive avec une nouvelle comédie policière riche en rebondissements dont l’action se situe au début du xxe siècle dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien

Distribution

Pascal Legros organisation

De Julien Lefebvre

Mise en scène Elie Rapp et Ludovic Laroche

Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte, Émilie Cazenave et Nicolas Saint-Georges

> Infos & billetterie voir site internet (bloc Coordonnées)

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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Show presented as part of the Tarbes en Scènes program.

Success is a strange thing. You see, tonight marks my triumphant return to England. All London’s finest will be there, but there will be one big absentee.

Me, Philip Somerset. You won’t see me because tonight, I’m going to die. Oh, don’t get me wrong, I’m not happy about it!

It was such a lovely evening, I was surrounded by dear friends: Katherin my beloved sister, Hartford my right-hand man, Bram Stoker the theater director, George Bernard Shaw the playwright, Miss Lime my assistant, Arthur Conan Doyle the famous novelist.

Yet my killer must be among them. So who, and what if it’s simply my time?

Following the success of Whitechapel Circle and Les voyageurs du crime, Julien Lefebvre is back with a new detective comedy set in the early 20th century, in the hushed world of a famous London theater

Cast

Pascal Legros organization

By: Julien Lefebvre

Directed by: Elie Rapp and Ludovic Laroche

With Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte, Émilie Cazenave and Nicolas Saint-Georges

> Info & ticketing: see website (Contact block)

L’événement Spectacle L’heure des assassins Tarbes a été mis à jour le 2026-05-08 par OT de Tarbes|CDT65