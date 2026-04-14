« Zelman Utkès, emporté dans la tempête » : dernier jour !!, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes

« Zelman Utkès, emporté dans la tempête » : dernier jour !! Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Déportation et de la Résistance Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Dernière occasion pour visiter l’exposition Zelman Utkès, emporté dans la tempête

Logés chez des habitants de l’American Park à Tarbes, l’artiste juif d’origine polonaise Zelman Utkès (1892-1944) et son épouse Berthe (1897-1944) vivent en Bigorre durant trois ans et demi, avant d’être arrêtés par les Allemands et déportés à Auschwitz début 1944, d’où ils ne reviendront pas…

Zelman Utkès laisse dans sa ville d’adoption treize tableaux et un album photographique, conservés précieusement par ses logeurs puis leurs héritiers des années durant, avant d’être confiés au Musée de la Déportation et de la Résistance en 2024.

Dans l’optique de réparer la mémoire des disparus de la Shoah, cette présentation au public des toiles de Zelman Utkès permettrait également de retrouver de potentiels ayants-droits, auxquels les toiles pourraient être restituées.

Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges-Lassalle 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 https://www.musees-tarbes.fr/les-musees/musee-deportation-et-resistance/

Dernière occasion pour visiter l’exposition Zelman Utkès, emporté dans la tempête

© Musée de la Déportation et de la Résistance – Ville de Tarbes