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Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes TARBES Tarbes

Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes TARBES Tarbes samedi 23 mai 2026.

Lieu : TARBES

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Tarbes

Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes

TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

L’association Parcours d’architecture propose de découvrir le centre-ville autrement. Une balade urbaine qui permettra de mieux voir et de mieux comprendre les courants architecturaux qui ont traversé le XXe siècle.

RÉSERVATION Voir site internet (bloc Coordonnées) > Billetterie en ligne
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TARBES Place Jean Jaurès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 42 25 72  parcoursdarchitecture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Parcours d?architecture association offers a new way to discover the city center. An urban stroll that will give you a better view and understanding of the architectural currents of the 20th century.

BOOKING: See website (Contact block) > Online ticketing

L’événement Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes Tarbes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT de Tarbes|CDT65

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