Casting Tarbes Chante 2026 TARBES Tarbes

Tarbes

Casting Tarbes Chante 2026

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

La 11ème édition de TARBES CHANTE verra son nouveau vainqueur le 2 juillet 2026 place de Verdun à TARBES !

Pour préparer cette édition, le casting est ouvert à tous et attend déjà ses candidats.

Vous souhaitez participer au casting Tarbes Chante 2026 ?

Inscrivez-vous !

> Les candidats se présenteront le 24 juin prochain avec une clef USB contenant les versions instrumentales des titres qu’ils veulent interpréter au casting (deux titres minimum) ou leur instrument de musique, s’ils veulent s’accompagner.

> Ils peuvent se présenter seul, en duo ou en groupe.

> Les mineurs doivent être accompagnés de leur représentant légal.

> Un droit à l’image sera à signer lors du casting.

> Pour se présenter, il faut proposer au moins deux titres dont un en français.

> Les candidats accepteront de communiquer leur nom, leur prénom, leur âge, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique.

La gagnante 2025 était ANGELINA.

Le concours a fait apparaître des talents qui sont, pour certains, aujourd’hui nationalement connus

– Julien LIEB finaliste à la Star Academy 2023, a également participé à la dernière édition de Danse avec les stars .

– Ines CHOUKI, demi-finaliste de The Voice Kids

– Valentin BARZU qui s’est produit dans la comédie musicale Bernadette de Lourdes .

On vous attend nombreux pour le casting organisé par Tarbes tourisme et CHLOE Production, avec la ville de Tarbes et le soutien ICI Béarn Bigorre.

> Inscription auprès de l’Office de Tourisme par mail ou par téléphone (bloc Coordonnées)

.

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

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English :

The 11th edition of TARBES CHANTE will see its new winner on July 2, 2026 place de Verdun in TARBES!

To prepare for this edition, the casting is open to all and is already waiting for its candidates.

Would you like to take part in the Tarbes Chante 2026 casting?

Sign up now!

> Candidates must present themselves on June 24 with a USB key containing the instrumental versions of the songs they wish to perform at the casting (two songs minimum), or their musical instrument if they wish to accompany themselves.

> They can perform alone, as a duo or in a group.

> Minors must be accompanied by their legal representative.

> Image rights must be signed during casting.

> Candidates must submit at least two songs, including one in French.

> Candidates agree to disclose their full name, age, telephone number and e-mail address.

The 2025 winner was ANGELINA.

The competition brought to light a number of talents, some of whom are now nationally renowned:

– Julien LIEB, a finalist in Star Academy 2023, also took part in the latest edition of Danse avec les stars .

– Ines CHOUKI, semi-finalist in The Voice Kids

– Valentin BARZU, who performed in the musical Bernadette de Lourdes .

We look forward to seeing you at the casting organized by Tarbes tourisme and CHLOE Production, with the city of Tarbes and the support of ICI Béarn Bigorre.

> Register with the Tourist Office by e-mail or telephone (contact details block)

L’événement Casting Tarbes Chante 2026 Tarbes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Tarbes|CDT65