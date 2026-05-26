Lectures théâtralisées et débat sur Léni Riefenstahl TARBES Tarbes

Tarbes

Lectures théâtralisées et débat sur Léni Riefenstahl

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Connue aujourd’hui pour avoir réalisé, le Triomphe de la volonté (documentaire sur le Congrès de Nuremberg en 1934) et Les Dieux du Stade (film sur les Jeux olympiques de Berlin de 1936), la photographe et cinéaste Leni Riefenstahl est vite remarquée dès les années 1930 pour ses prises de vue, remarquables d’innovation, et extraordinairement audacieuses. Surtout pour une femme, serait-on tenté d’ajouter ! Un talent certain, qu’elle mettra au service de propagande du IIIe Reich durant plusieurs années…

À l’issue de la lecture-théâtralisée du texte Leni le génie en noir et blanc, menée par la Compagnie Les Pieds dans le plat, un historien animera une discussion. Ce débat interrogera la responsabilité morale de cette artiste, et tentera de redessiner la frontière entre l’information et la propagande.

Sur réservation (nombre de places limité)

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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

Known today as the director of Le Triomphe de la volonté (a documentary on the 1934 Nuremberg Congress) and Les Dieux du Stade (a film on the 1936 Berlin Olympics), photographer and filmmaker Leni Riefenstahl was quickly noticed in the 1930s for her extraordinarily innovative and daring shots. Especially for a woman, one might be tempted to add! A definite talent, which she put to good use in the propaganda service of the Third Reich for several years?

Following the staged reading of Leni: le génie en noir et blanc, by Compagnie Les Pieds dans le plat, a historian will lead a discussion. The debate will question the moral responsibility of this artist, and attempt to redefine the boundary between information and propaganda.

On reservation (limited number of places)

L’événement Lectures théâtralisées et débat sur Léni Riefenstahl Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65