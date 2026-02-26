Atelier sur la prévention des risques et la gestion de l’urgence des 0-3 ans TARBES Tarbes
Atelier sur la prévention des risques et la gestion de l’urgence des 0-3 ans TARBES Tarbes vendredi 12 juin 2026.
Tarbes
Atelier sur la prévention des risques et la gestion de l’urgence des 0-3 ans
TARBES 2 rue Saint-Jean Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:30:00
fin : 2026-06-12 17:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Bienvenue à l’atelier mensuel proposé par l’Association locale ADMR Enfance et Famille 65, pour les parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans, ainsi que les futurs parents !
Renseignements et inscription > voir bloc Coordonnées
.
TARBES 2 rue Saint-Jean Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 73 07 asso.enfance-famille@fede65.admr.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to the monthly workshop offered by the local Association ADMR Enfance et Famille 65, for parents and their children aged 0 to 3, as well as future parents!
Information and registration > see Contact block
L’événement Atelier sur la prévention des risques et la gestion de l’urgence des 0-3 ans Tarbes a été mis à jour le 2026-02-26 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Il est une fois le Tour de France TARBES Tarbes 7 avril 2026
- The Royal Ballet Giselle au cinéma TARBES Tarbes 7 avril 2026
- ANTES ET MADZES – SMAC de la Gespe Tarbes 17 avril 2026
- Atelier Gym duo parents-bébés (0-3 ans) TARBES Tarbes 17 avril 2026
- The Royal Opera La flûte enchantée au cinéma TARBES Tarbes 21 avril 2026