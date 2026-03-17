Visite thématique Sentiers de l’ombre TARBES Tarbes

Visite thématique Sentiers de l’ombre

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Au sein de l’exposition permanente du musée, focus sur les passeurs d’hommes et de femmes dans les Hautes-Pyrénées, les parcours des candidats au passage et la surveillance de la frontière franco-espagnole de 1940 à 1944.

Réservation conseillée par mail ou par téléphone

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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

In the museum?s permanent exhibition, focus on men and women smugglers in the Hautes-Pyrénées, the routes taken by would-be smugglers and the surveillance of the Franco-Spanish border from 1940 to 1944.

Reservations recommended by e-mail or telephone

L’événement Visite thématique Sentiers de l’ombre Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65