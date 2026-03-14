Visites commentées du jardin Massey TARBES Tarbes

Tarbes

Visites commentées du jardin Massey

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 15:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-02

NOUVEAU CET ÉTÉ !

Venez découvrir l’histoire du jardin Massey et de son musée à travers la vie de son fondateur Placide Massey, directeur du Potager du roi et de l’Orangerie à Versailles.

Promenez-vous dans les allées ombragées accompagné de notre guide qui vous dévoilera tous les secrets des sculptures implantées dans ce jardin d’exception.

DATES DES VISITES

Jeudis 2 et 16 juillet

Dimanches 5 et 19 juillet

Rendez-vous à l’accueil du musée

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

NEW THIS SUMMER!

Come discover the history of Massey Garden and its museum through the life of its founder, Placide Massey, director of the King’s Kitchen Garden and the Orangery at Versailles.

Stroll through the shaded paths accompanied by our guide, who will reveal all the secrets of the sculptures found in this exceptional garden.

TOUR DATES:

Thursdays: July 2 and 16

Sundays: July 5 and 19

Meet at the museum reception desk

L’événement Visites commentées du jardin Massey Tarbes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de Tarbes|CDT65