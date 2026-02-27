Atelier À la découverte de l’art numérique ! TARBES Tarbes

Atelier À la découverte de l’art numérique !

TARBES 2 rue André Breyer Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

11h-12h30 Parole de Pro Live

Rencontre avec Melvin Rey, créateur de jeux vidéo indépendant, qui partagera son parcours professionnel.

Session de questions-réponses animée par les professeurs d’Anaten.

Les jeux réalisés par les étudiants seront disponibles en libre accès pour tester et découvrir leur travail.

15h Découverte des projets étudiants + Live Painting

Découvrez les projets réalisés sur l’année par nos étudiants et assistez en direct sur grand écran à la construction d’une illustration étape par étape par nos talentueux étudiants. Immersion garantie !

16h Table Ronde Éco-conception et Numérique

Participez au débat sur l’éco-conception dans le numérique avec

Melvin Rey Développeur jeux vidéo, spécialiste optimisation low-poly

Claire Lageyre Motion Designer, experte en workflows décarbonés

Yoann Cortes R&D Anaten, serveurs Green IT et logiciels open source

.

TARBES 2 rue André Breyer Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 54 42 53 77 contact@anaten.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PROGRAM FOR THE DAY

11am-12.30pm: Pro Live

Meet Melvin Rey, independent video game designer, who will share his career path.

Question-and-answer session moderated by Anaten teachers.

Games created by students will be available for free access to test and discover their work.

3pm: Discovery of student projects + Live Painting

Discover the projects created by our students over the year, and watch live on the big screen as our talented students build an illustration step by step. Immersion guaranteed!

4pm: Round Table: Eco-design and Digital Design

Join the debate on eco-design in the digital sector with

Melvin Rey ? Video game developer, low-poly optimization specialist

Claire Lageyre ? Motion Designer, expert in decarbonized workflows

Yoann Cortes ? Anaten R&D, Green IT servers and open source software

L’événement Atelier À la découverte de l’art numérique ! Tarbes a été mis à jour le 2026-02-25 par OT de Tarbes|CDT65