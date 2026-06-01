Balade à vélo manifestive TARBES Tarbes

Tarbes

Balade à vélo manifestive

TARBES Place Verdun Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Départ de la Place de Verdun avec une surprise à la fin.

.

TARBES Place Verdun Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure from Place de Verdun, with a surprise at the end.

L’événement Balade à vélo manifestive Tarbes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Tarbes|CDT65