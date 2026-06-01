Balade à vélo manifestive TARBES Tarbes
Balade à vélo manifestive TARBES Tarbes mercredi 17 juin 2026.
Tarbes
Balade à vélo manifestive
TARBES Place Verdun Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Départ de la Place de Verdun avec une surprise à la fin.
.
TARBES Place Verdun Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Departure from Place de Verdun, with a surprise at the end.
L’événement Balade à vélo manifestive Tarbes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Tarbes|CDT65
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