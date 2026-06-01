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Balade à vélo manifestive TARBES Tarbes

Balade à vélo manifestive TARBES Tarbes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : TARBES

Adresse : Place Verdun

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Tarbes

Balade à vélo manifestive

TARBES Place Verdun Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Départ de la Place de Verdun avec une surprise à la fin.
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TARBES Place Verdun Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

Departure from Place de Verdun, with a surprise at the end.

L’événement Balade à vélo manifestive Tarbes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Tarbes|CDT65

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