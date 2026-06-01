Cours découverte de Chi kong au Jardin Massey Tarbes
Cours découverte de Chi kong au Jardin Massey Tarbes jeudi 11 juin 2026.
Tarbes
Cours découverte de Chi kong
au Jardin Massey TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-11
Profitez de l’été pour prendre soin de vous avec Sylvie Leuca en vous initiant au Chi kong pour une meilleure santé physique et mentale.
Des cours en plein air pour profiter de l’énergie de la nature et des beaux jardins de notre ville !
DATES DES COURS
– Lundis 15, 22, 29 juin à 18h15
– Jeudis 11, 18 juin à 18h15
– Dimanche 21 juin à 9h15
– Vendredi 26 juin à 18h15
STAGE Médecine chinoise et Chi kong > Dimanche 14 juin de 9h à 13h
Thème Le coeur, organe de l’été en médecine chinoise… Comment préserver un coeur en bonne santé ?
Inscription le plus tôt possible
EN PRATIQUE
– Durée environ 1h30
– Matériel à prévoir tapis de sol, vêtement souple + veste, baskets, eau, de quoi écrire
– Me contacter pour infos complémentaires
– Inscription au plus tard 2 jours avant l’animation
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au Jardin Massey TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63 sophrorelax65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of the summer to take care of yourself with Sylvie Leuca by learning Chi kong for better physical and mental health.
Open-air classes to enjoy the energy of nature and our city’s beautiful gardens!
CLASS DATES
– Mondays June 15, 22, 29 at 6.15pm
– Thursdays June 11, 18 at 6.15pm
– Sunday June 21 at 9.15am
– Friday June 26 at 6:15pm
Chinese Medicine and Chi Kong WORKSHOP > Sunday June 14, 9am to 1pm
Theme: The heart, organ of summer in Chinese medicine… How to maintain a healthy heart?
Register as soon as possible
IN PRACTICE
– Duration approx. 1h30
– Equipment required: floor mat, soft clothing + jacket, sneakers, water, writing utensils
– Contact me for further information
– Please register at least 2 days before the event
L’événement Cours découverte de Chi kong Tarbes a été mis à jour le 2026-05-28 par OT de Tarbes|CDT65
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