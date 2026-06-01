Concerts Euroc’vision en Gasconha TARBES Tarbes

Tarbes

Concerts Euroc’vision en Gasconha

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Bienvenue à ce grand événement dédié à la création en gascon et dans les langues peu répandues du monde !

Cette soirée sera l’occasion de procéder à la remise des prix du concours Euroc’vision en Gasconha.

Cette initiative inédite et originale est soutenue par Europe Créative et le réseau Tramontana. Elle a pour but d’encourager la création chantée en gascon et dans les autres langues peu répandues.

Les organisateurs ont reçu 70 œuvres qu’un jury international a eu le plaisir d’évaluer. Les membres du jury ont été frappés par la diversité des œuvres, leur fraîcheur, ainsi que l’envie qu’ont leurs auteurs de créer dans des langues rares.

La Gespe, Numériculture-Gascogne et Radio Pais, organisateurs de la soirée, vous attendent nombreux pour cette soirée festive et conviviale.

Au programme

20h30 début de la remise des prix

20h45 Concert Primaël en Triò (Rodez)

21h30 Suite remise des prix

21h45 Concert Lo[u]s Chabracs (Rabastens de Bigorre)

22h30 Fin remise des prix

22h45 Concert Rodín (Majorque- Marseille)

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TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie eurocvision@orange.fr

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English :

Welcome to this major event dedicated to creation in Gascon and the world’s lesser-used languages!

This evening will be the occasion for the award ceremony of the Euroc?vision en Gasconha competition.

This unique and original initiative is supported by Europe Créative and the Tramontana network. Its aim is to encourage the creation of songs in Gascon and other lesser-used languages.

The organizers received 70 entries, which an international jury had the pleasure of evaluating. The members of the jury were struck by the diversity of the works, their freshness, and the desire of their authors to create in rare languages.

La Gespe, Numériculture-Gascogne and Radio Pais, the organizers of the evening, look forward to welcoming you to this festive and convivial event.

On the program:

8:30pm: start of the prize-giving ceremony

8:45pm: Concert by Primaël en Triò (Rodez)

9:30pm: Awards ceremony continues

9:45pm: Lo[u]s Chabracs concert (Rabastens de Bigorre)

10:30 pm: End of prize-giving ceremony

10:45pm: Concert Rodín (Majorca Marseille)

L’événement Concerts Euroc’vision en Gasconha Tarbes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Tarbes|CDT65