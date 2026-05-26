Projection Lettre à Franco d’Alejandro Amenabar TARBES Tarbes
Projection Lettre à Franco d’Alejandro Amenabar TARBES Tarbes mercredi 10 juin 2026.
Tarbes
Projection Lettre à Franco d’Alejandro Amenabar
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Quand éclate le putsch des troupes nationalistes en 1936, le recteur de l’Université de Salamanque, Miguel de Unamuno (1864-1936), s’exprime en faveur du coup d’État, dont il pense qu’il ramènera l’ordre dans un pays dirigé par des socialistes et des communistes.
Mais peu à peu, la Guerre d’Espagne révèle les intentions des franquistes la mise à mort de la république espagnole. Unamuno assiste impuissant aux meurtres de ses amis et collaborateurs. Progressivement, il remet en question sa position politique devant les dérives fascisantes des nationalistes…
Sur réservation (nombre de places limité)
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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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English :
When the Nationalist putsch broke out in 1936, the rector of the University of Salamanca, Miguel de Unamuno (1864-1936), spoke out in favor of the coup, which he believed would bring order to a country run by socialists and communists.
But little by little, the Spanish Civil War revealed Franco?s intentions: the death of the Spanish Republic. Unamuno watched helplessly as his friends and collaborators were murdered. Gradually, he began to question his political position in the face of the fascist excesses of the nationalists?
By reservation (limited number of seats)
L’événement Projection Lettre à Franco d’Alejandro Amenabar Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65
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