Concert Mymytchell TARBES Tarbes

Concert Mymytchell

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Trois soirs complets pour de la chanson poétique, politique et cheloue , dit l’autrice-compositrice au terme de cette captation au Bijou, à Toulouse.

Durant l’été 2024, Mymytchell a enchaîné Avignon, le Festiv’Allier, Barjac… pourtant c’est sa première fois dans Hexagone. Tant mieux la découvrir avec cet album, c’est comme découvrir Lynda Lemay live en 99 d’emblée la quintessence.

Son guitare-voix à l’ancienne est moins poétique que politique, gauchiste avec une touche d’autodérision ( Et la patience je l’ai perdue Depuis la chute de l’URSS , Tu nous emmerdes). Elle tonne, d’une voix de Gribouille cégétiste, contre la paupérisation de l’Éducation (Le pot de départ en retraite), la Santé livrée au Capital (HAD), et pour le féminisme La femme qui est dans ton lit moque le patriarcat et La chanteuse dit tout haut ce que #MusicToo pense tout bas.

Ça rigole ici et là entre musiciennes (violon, piano) mais c’est l’émotion qui prime, notamment sur trois titres anciens que le public accueille comme des classiques l’inquiétude métaphysique de Je n’suis pas sûre ; La chanson des lavandières, cosignée avec Anouk Colombani, tirée d’un spectacle sur la Commune ; et J’prendrai un café, ballade à l’inclusivité dragueuse ( On verra qu’tous les passants sont toutes Intéressantes à r’garder ) — à reprendre toutes en chœur.

.

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three full evenings of poetic, political and wacky chanson, says the singer-songwriter at the end of this recording at Le Bijou, Toulouse.

During the summer of 2024, Mymytchell played in Avignon, the Festiv?Allier, Barjac? yet this is her first time in France. So much the better: discovering her with this album is like discovering Lynda Lemay live in ’99: straightaway, the quintessence.

Her old-school guitar-vocals are less poetic than political, leftist with a touch of self-mockery ( Et la patience je l?ai perdue Depuis la chute de l?URSS? , Tu nous emmerdes). She thunders, in a scribbler?s voice, against the pauperization of Education (Le pot de départ en retraite), Health delivered to Capital (HAD), and for feminism: La femme qui est dans ton lit mocks patriarchy and La chanteuse dit tout haut ce que #MusicToo pense tout bas.

The musicians (violin, piano) have a few laughs here and there, but it’s the emotion that takes precedence, particularly on three old tracks that the audience embraces as classics: the metaphysical anxiety of Je n?suis pas sûre?la chanson des lavandières, co-written with Anouk Colombani and taken from a show about the Commune, and J?prendrai un café, a ballad of flirtatious inclusivity ( ?On verra qu?tous les passants sont toutes Intéressantes à r?garder? )? all to be sung along to.

L’événement Concert Mymytchell Tarbes a été mis à jour le 2026-02-24 par OT de Tarbes|CDT65